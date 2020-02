Cade in una cava, ex sindaco grave a Cisanello con Pegaso

Grave incidente nella mattinata di oggi in una cava di Arni, grave a Cisanello l’ex sindaco di Carrara Angelo Zubbani.

L’episodio, dai contorni ancora non del tutto chiari, si è verificato intorno alle 11,14 di questra mattina. Zubbani, 67 anni, è caduto in cava Rigo, nella via Sant’Agostino ad Arni, frazione del comune di Stazzema.

Sul posto sono intervenuti l’auto medica nord Versilia, la Misericordia di Forte dei Marmi, la Croce Verde di Arni, il Soccorso alpino e speleologico toscano ed è stato allertato l’elisoccorso Pegaso.

Visti i traumi riportati, in particolare alla testa, l’uomo è stato condotto in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa.