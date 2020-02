Discarica abusiva all’aperto nel parco fluviale. A segnalarla è il comitato di Cambiamo! di Lucca e il suo militante Giovanni Parensi.

La zona è nelle vicinanze del ponte San Pietro, davanti alla cava, dopo il ponticello di legno.

“Questo è solo la punta di un iceberg – dice Parensi – Ad esempio anche l’ingresso che porta lungo la pista pedonale e ciclabile, vicino all’oleificio Rocchi, è costellato da bottigliette di plastica e altri rifiuti abbandonati. Altri segni dell’incuria e della cattiva manutenzione, sono le buche, che a volte diventano grandi quasi come laghetti, soprattutto quando piove, con tutti i rischi che si possono immaginare per chi percorrere queste strade in bicicletta“.

“Vi sono scritte – conclude – che deturpano i piloni del ponte pedonale e ciclabile, che da Monte San Quirico porta a Sant’Anna. Speriamo che l’amministrazione comunale di Lucca intervenga per porvi riparo al più presto”.

Un commento è arrivato anche dal coordinatore provinciale Simone Simonini: “Lucca merita sicuramente più attenzione e controlli. Una politica attenta al territorio, di vicinanza ai temi locali e non nazionali, come spesso accade”.