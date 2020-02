Lutto in casa Lucchese, morto Lido Marcucci

Grave lutto in casa Lucchese. È morto Lido Marcucci, lo storico magazziniere della società, una delle colonne rossonere in tutte le stagioni e con tutte le gestioni. Una figura del calcio che fu, avrebbe compiuto a marzo 82 anni.

Cordoglio è stato espresso da società e tifosi.

“La società Lucchese 1905 – è la nota ufficiale – si stringe attorno alla famiglia Lido Marcucci, storico magazziniere rossonero scomparso. Vera e propria colonna rossonera per anni, Lido ha sposato la causa e si è sempre distinto per passione, attaccamento a questi colori ed il suo impegno è storia indelebile ed indimenticabile di questa società”.

La società ha chiesto alla Lega nazionale dilettanti di giocare con il lutto al braccio sia domenica prossima a Savona che domenica 23 contro il Ligorna: in quest’ultima occasione, inoltre, la Lucchese intende far osservare un minuto di raccoglimento prima del fischio di inizio della gara.

“Lido ha scritto pagine importanti della storia della Lucchese – dice commosso il direttore generale Mario Santoro -. Era un vero amico e una persona sempre pronta ad aiutare il prossimo. Svolgeva il suo prezioso lavoro con abnegazione e passione, il sacrificio non gli pesava mai: per lui l’importante era stare vicino alla squadra e ai giocatori, che considerava come suoi figli. Lido aveva saldi principi morali e ci ha insegnato tanto. In questo momento così doloroso siamo più mai vicini ai suoi familiari. Lido ci mancherà”.

Al funerale di Lido Marcucci, in programma mercoledì (12 febbraio) alle 15 nella cappellina dell’obitorio dell’ospedale, presenzierà una rappresentanza della Lucchese 1905.

Anche la redazione di Lucca in Diretta si unisce alle condoglianze alla famiglia.