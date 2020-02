Nessun ferito grave ma tanta paura questa sera (10 febbraio) per un incidente in via Matteo Civitali, nei pressi di un incrocio.

Nello scontro è rimasta coinvolta un’ambulanza della Croce Verde di Lucca che stava transitando per attività di servizio. Per cause in fase di accertamento un’auto è andata a scontrarsi con il mezzo sanitario.

Foto 2 di 2



Sul posto, sono giunte un’ambulanza e un’auto medica dopo la richiesta di intervento poco prima delle 21. Un ferito è stato condotto in codice giallo all’ospedale San Luca di Lucca.