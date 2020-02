Si ribalta con l’auto dopo la carambola: è grave

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi (10 febbraio) in località Acquabona, tra i comuni di Castelnuovo Garfagnana e Fosciandora.

Attorno alle 17,30, per cause che sono ancora in corso di accertamento, una donna di 21 anni alla guida di un’auto ha perso il controllo del mezzo che ha carambolato ribaltandosi. Sul posto sono arrivati in breve i soccorritori del 118 insieme ai vigili del fuoco.

I pompieri hanno liberato la donna dalle lamiere e l’hanno consegnata all’ambulanza che l’ha condotta in codice rosso all’ospedale di Lucca.