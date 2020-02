Minaccia 19enne con un coltello e lo rapina: preso

Si è visto puntare un coltello alla gola da un malvivente che lo ha minacciato per farsi consegnare il cellulare. Momenti da panico per un 19enne che domenica sera (9 febbraio) stava percorrendo la via Vespucci a Viareggio, all’altezza di via Maroncelli. L’aggressore è stato poi catturato dai carabinieri.

Il ragazzo non si è fatto intimorire ed ha subito reagito e ne è quindi nata una colluttazione tra i due, nel corso della quale il rapinatore è riuscito a strappare il cellulare alla vittima, dandosi poi alla fuga e dileguandosi.

A seguito della colluttazione, il giovane ha riportato delle lievi ferite al volto ed alcune contusioni giudicate guaribili in 3 giorni dal ponto soccorso dell’ospedale Versilia.

Sul posto sono immediatamente giunte due pattuglie dei carabinieri ed hanno raccolto la testimonianza della vittima che ha fornito una descrizione del suo aggressore.

I militari dell’Arma hanno dunque diramato la descrizione del rapinatore a tutte le pattuglie presenti sul territorio ed hanno iniziato la ricerca per tutta la notte.

Le ricerche si sono concluse nella tarda mattinata di ieri (10 febbraio) quando i carabinieri della stazione di Viareggio hanno rintracciato ed identificato il rapinatore e lo hanno condotto subito in caserma.

A questo punto, i militari dell’Arma hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto il rapinatore, Safidine Taounfike, marocchino di 31 anni, già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio, la persona ed inerenti gli stupefacenti, che successivamente, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Lucca, è stato condotto al carcere San Giorgio.