Travolto in bici da un’auto, è grave

E’ stato travolto mentre transitava in bicletta in viale Puccini a Sant’Anna. Un ciclista ora è in condizioni gravi ma non in pericolo di vita dopo l’incidente avvenuto poco prima delle 18,30 di oggi (12 febbraio).

Stando ad una prima ricostruzione, sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce verde di Lucca. I sanitari hanno soccorso il ferito, trasferito poi in pronto soccorso con il codice giallo per un trauma cranico.

Sul posto – davanti al Mercatone Uno – sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi del caso.