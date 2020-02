Carambola in A12, tre feriti: uno è grave

Brutto incidente stradale con più auto coinvolte in A12. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 9 di stamani (13 febbraio) nel tratto autostradale fra Massa e la Versilia in direzione di Viareggio.

L’allarme al 118 è scattato subito: due persone erano rimaste incastrate nell’auto dopo la carambola. Per questo sono stati allertati anche i vigili del fuoco e l’elisoccorso Pegaso.

Un uomo di 32 anni incastrato in auto ha riportato un politrauma ed è stato trasportato con Pegaso per Cisanello in codice rosso. Non ce l’ha fatto il cane che si trovava nell’abitacolo: purtroppo è morto.

Una donna di 36 anni, invece, l’altra persona rimasta incastrata nell’auto, è stata invece portata in codice giallo al Versilia. Un’altra persona con trauma cranico non commotivo è stata invece portata in codice verde al Versilia. Altre due persone hanno rifiutato trasporto in ospedale per eventuali controlli.