Viola il divieto di ritorno: denunciato

Era stato colpito dal divieto di ritorno a Pisa emesso dal questore ma è stato pizzicato nella città della Torre. Un lucchese è stato così denunciato nell’ambito dei controlli della polizia che hanno portato a due espulsioni, due denunce e una contravvenzione per violazione del codice della strada. In tutto sono state identificate 26 persone.

Colpiti dai provvedimenti delle forze dell’ordine anche due tunisini e un senegalese. I primi due, dopo un controllo in una struttura ricettiva in via Corridoni, sono stati oggetto di accertamenti che poi hanno portato alla loro espulsione dal territorio nazionale. Il giovane senegalese residente a Pisa, invece, è stato denunciato per ricettazione.