Paura per un operaio caduto in un’azienda

Per fortuna solo tanta paura questo pomeriggio (14 febbraio) in una ditta di Lucca intorno alle 17. Un operaio, per cause al vaglio anche della medicina del lavoro dell’Asl, è caduto da un’altezza superiore ai quattro metri.

Immediati sono scattati i soccorsi e la centrale unica del 118, da protocollo, visto la dinamica dell’evento, ha anche preallertato l’elisoccorso Pegaso.

Per fortuna non è stato necessario il ricorso all’elicottero. L’uomo, infatti, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del San Luca dove è entrato in codice verde.