Striscioni contro gli obiettori di coscienza al Versilia, interviene l’ordine

Proteste in Versilia contro i medici obiettori di coscienza rispetto all’aborto.

Grandi striscioni sono stati collocati da tempo lungo la via Aurelia, proprio prima dell’ingresso in ospedale Versilia (dove 14 medici su 16 sono obiettori) con la scritta Obiezione respinta. Io decido, realizzata su teli di stoffa. Striscioni mai tolti da dove sono stati collocati.

I medici, che si sentono sotto attacco, si sono rivolti al presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Lucca, Umberto Quiriconi che ha scritto al direttore sanitario del presidio Ospedale Versilia, dottor Giacomo Corsini: “Gentilissimo – è il testo della lettera – alcuni medici del Versilia mi segnalano la presenza sulla recinzione che si affaccia sulla via Aurelia, di striscioni con scritte contro i colleghi obiettori di coscienza. Ti chiedo cortesemente di farli rimuovere onde evitare, come già successo in passato con analoghe iniziative, di innescare sentimenti di ostilità verso i medici che possono sfociare in atti di violenza contro gli stessi”.