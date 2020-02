Tentano il furto in una casa in ristrutturazione: è il terzo in pochi mesi

Nuovo furto in una casa in ristrutturazione a Sant’Alessio, in via dei Piaggesi in località Lombardi. Ignoti hanno forzato l’ingresso e hanno visitato l’abitazione per la terza volta in pochi mesi.

Ma i ladri stavolta non hanno portato via nulla. I proprietari, infatti, dopo che nelle due precedenti razzie erano stati asportati attrezzi agricoli, avevano portato via tutto all’interno in attesa della fine dei lavori.

Ma nella zona inizia a crescere l’apprensione per i continui raid: il timore è che i malviventi, infatti, possono colpire anche altre abitazioni quando i proprietari sono assenti per lavoro.