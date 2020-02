Paura nel primo pomeriggio di oggi (15 febbraio) a Castelnuovo. Per cause al vaglio di vigili del fuoco e carabinieri, intervenuti sul posto, un signore anziano è caduto nel fiume Turrite all’altezza del ponte Giannasi su via Azzi.

Immediato l’intervento di forze dell’ordine, vigili del fuoco e dei mezzi sanitari della Misericordia di Castelnuovo inviati dalla centrale unica del 118.

I vigili del fuoco del comando di Castelniovo si sono calati sul greto del fiume e hanno recuperato il ferito, che era rimasto intrappolato dalle cosiddette ‘liane di fiume’, per affidarlo ai sanitari per le cure del caso. Nel frattempo si era mosso anche il personale Saf di cui, per fortuna, non c’è stato bisogno.

Per fortuna il signore ha riportato solo ferite lievi ed è stato condotto all’ospedale di Castelnuovo in codice verde.