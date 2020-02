Autovelox e multe sulle strade provinciali, Tar sospende l’aggiudicazione del bando della Provincia

Autovelox e multe della polizia provinciale, sospesa l’aggiudicazione dell’appalto della Provincia. Così ha deciso il Tar di Firenze, che ha accolto l’istanza di una ditta di Padova, la Megasp Srl, contro l’esito del bando di gara.

La ditta ha impugnato la determinazione dirigenziale 1289 del 13 dicembre 2019 del servizio di polizia provinciale di Lucca con il quale la Provincia aveva approvato gli esiti di gara ed aveva aggiudicato definitivamente al raggruppamento temporaneo di imprese formato tra Municipia Spa e Servicenet21 Srl, di Trento, la procedura.

La stessa riguardava, appunto, autovelox e multe sulle strade provinciali, ovvero nello specifico “l’affidamento dell’accordo quadro per il noleggio e l’installazione di strumenti di rilevazione a distanza degli eccessi di velocità, nonché per l’acquisizione dei servizi di gestione integrata del processo sanzionatorio, di rappresentanza legale nel contenzioso, di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale”. Cioè l’intero iter sanzionatorio oltre all’installazione dei sistemi di rilevazione della velocità su tutte le strade provinciali lucchesi.

Un appalto da circa 4 milioni e mezzo. Il Tar ha sospeso l’efficacia del provvedimento della Provincia di Lucca e fissato la data di merito dell’udienza al prossimo 10 giugno.

Per i giudici amministrativi vanno approfondite alcune questione relative alle informazioni fornite nel bando e alla segretezza dell’offerta. Per questi motivi hanno ritenuto, in attesa delle decisioni di merito di sospendere l’esecuzione degli atti impugnati e imposto anche l’accesso integrale a tutta la documentazione relativa alla gara “nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie – dice il tribunale amministrativo – l’accesso appaia funzionale alla difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”.

Il 10 giugno prossimo è attesa l’udienza di merito.