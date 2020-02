Colpisce un tifoso con la stecca, Daspo per un giocatore di hockey

Un anno di daspo a un giocatore di hockey e a un tifoso. Il clamoroso provvedimento è arrivato dopo la partita di serie A1 di hockey dello scorso 11 gennaio fra Forte dei Marmi e Trissino, finita 4-2 per i locali.

All’incontro erano presenti in totale circa 250 spettatori, tra cui 16 sostenitori della squadra ospite e due tifosi della squadra vicentina del Valdagno, in quanto gemellati con quelli del Forte dei Marmi ed in accesa rivalità con quelli del Trissino.

Durante il primo tempo, dopo il pareggio della squadra ospite, il giocatore del Trissino, mentre esultava, è andato a colpire, con la stecca da gioco, un tifoso della curva dei sostenitori locali, molto vicino alla rete che divide il settore con il campo. Il supporter è stato medicato sul posto dai sanitari ma ha rifiutato di essere trasportato al pronto soccorso. Il gesto compiuto dal giocatore sarebbe scaturito in risposta agli insulti e sputi ricevuti da parte della tifoseria locale ed in particolare dall’uomo colpito, che era uno dei due tifosi del Valdagno presenti alla partita.

A seguito del comportamento scorretto il questore di Lucca ha emesso carico del giocatore del Trissino e del tifoso della squadra vicentina del Valdagno i provvedimenti amministrativi del Daspo per la durata di un anno.

Per entrambi è previsto il divieto di accedere ed intrattenersi nei luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive relative ai campionati di hockey su pista nazionali ed internazionali, con la deroga per il giocatore prendere parte a tutte le competizioni e le sedute di allenamento promosse dalla società di cui è dipendente in quanto si tratta di attività lavorativa.