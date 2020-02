Ancora fiamme sul monte Croce a Palagnana

E’ stato spento ed è già in fase di bonifica l’incendio scoppiato sul Monte Croce, poco sopra l’abitato di Palagnana, nel comune di Stazzema. In tarda mattinata sono giunte varie segnalazioni per una colonna di fumo nella zona dove già il 6 febbraio scorso un altro incendio aveva impegnato il sistema regionale antincendio.

La sala operativa ha inviato sul posto un direttore operazioni e una squadra operai dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, una squadra del volontariato e due elicotteri, con il supporto anche di una squadra di vigili del fuoco.

L’incendio ha interessato una parte del bosco già bruciato nel precedente incendio e 3 ettari di bosco verde.