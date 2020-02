Indagato per spaccio rintracciato ad Altopascio: in manette

Era sottoposto a un provvedimento restrittivo a seguito di una vasta operazione contro lo spaccio di droga condotta dalla procura di Pisa. I carabinieri del Radiomobile di Lucca lo hanno individuato in un controllo di routine e lo hanno arrestato ad Altopascio.

L’uomo, un cittadino di origine marocchina, era senza documenti. Nonostante il tentativo di convincere i militari di essere un richiedente asilo da poco sul territorio nazionale, i carabinieri hanno deciso di andare in fondo sulla sua identità, accertando così che si trattava di un 21enne, da alcuni mesi colpito da un provvedimento restrittivo del Gip del tribunale di Pisa perché coinvolto in un’attività investigativa per spaccio di stupefacenti, nella quale nel mese di novembre 2019 erano finite in manette altre 12 persone.

Il marocchino, dopo la sua identificazione è stato condotto al carcere di Lucca.