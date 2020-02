Incendio alla scuola Pascoli, la causa fu un corto circuito

C’era stato un principio di incendio a gennaio ma le verifiche compiute dai tecnici hanno escluso problemi agli impianti. L’assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini rassicura sulle condizioni dell’immobile che ospita la scuola primaria Pascoli – Giardino dove nel gennaio scorso si è verificato in piccolo principio di incendio.

“La relazione tecnica inviata da Lucca Holding Servizi evidenzia – spiega Marchini – come l’incidente sia stato provocato dalla mancanza di isolamento di un componente elettrico andato in corto circuito, probabilmente per un problema di fabbricazione. L’impianto elettrico ha risposto secondo tutte le caratteristiche di sicurezza richieste dalla normativa. Infatti nel momento stesso del corto circuito gli interruttori automatici a monte sono scattati interrompendo l’erogazione dell’energia elettrica, bloccando di fatto il principio d’incendio. L’incidente è stato scoperto proprio perchè la collaboratrice scolastica si è accorta del problema solo a incendio già estinto e solo perchè mancava tensione all’impianto. Per una maggiore sicurezza sono stati controllati singolarmente i gruppi presa e gli interruttori presenti. I lavori agli impianti elettrici alla Pascoli iniziati il 21 settembre 2019 termineranno presumibilmente a metà marzo: alla data odierna devono essere installati alcuni rivelatori di fumo ed un pulsante di emergenza. Tutti i lavori hanno riguardato sia le dichiarazioni di rispondenza DiRi che l’adeguamento normativo ai sensi del decreto ministeriale 26 agosto 1992 (vigili del fuoco)”.

Per quanto riguarda le condizioni della struttura l’assessore dichiara che “a seguito delle verifiche della vulnerabilità sismica (fine anno 2018), i tecnici incaricati di tali verifiche, hanno rilevato un potenziale pericolo derivante dalle fessurazioni del controsoffitto in incannicciata, dovuto principalmente alla sua vetustà. A titolo precauzionale, è stato quindi realizzato un sottoponte a protezione di tutte le persone che frequentano l’edificio. Nel 2019 due raggruppamenti di professionisti sono stati incaricati dall’amministrazione della risoluzione delle problematiche emerse nel corso dellle verifiche di vulnerabilità sismica, tra cui il controsoffitto in incannicciata, nonché l’incarico dell’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi. Attualmente sono a confronto le soluzioni progettuali, al fine di evitare che alcune scelte progettuali possano inficiare il raggiungimento dell’uno o dell’altro obiettivo (sismica e prevenzione incendio). Il progetto sarà approvato nei prossimi mesi, essendo il complesso scolastico vincolato, dalla Soprintendenza, successivamente l’amministrazione provvederà all’assegnazione dei lavori necessari. Infine per quanto riguarda le infiltrazioni d’acqua nei bagni è stata risolta, mentre attualmente è in risoluzione la problematica della condensa nella canna fumaria”.