Incidente a catena sulla via Romana a Porcari: tre in ospedale

Incidente a catena nel pomeriggio di oggi (21 febbraio) intorno alle 18,20 a Porcari sulla via Romana, precisamente nel tratto cittadino denominato via Puccini. Per cause al vaglio della polizia municipale tre auto si sono scontrate. In una di esse a bordo c’era una madre con la figlia piccola.

Tanta paura per lo scontro e molti i mezzi sanitari inviati dalla centrale unica del 118 per il soccorso dei feriti presenti nelle auto coinvolte. Per fortuna, però, nessuno dei coinvolti è risultato in pericolo di vita: i più gravi, infatti, sono stati ricoverati al San Luca in codice giallo.

Per i soccorsi e i rilievi dell’incidente si sono create code e rallentamenti, nell’ora di punta, lungo la strada. Traffico caos anche nelle strade alternative, in particolare nella viabilità di attraversamento cittadina