Raid dei ladri in due ristoranti della Darsena

Raid dei ladri durante il rione in due ristoranti della Darsena. In due scorrerie i malviventi hanno preso di mira due locali che si trovavano chiusi ma non sono riusciti a portare via niente. Il primo tentativo di furto è stato messo a segno attorno alle 22 al Barracuda, l’altro all’una di notte in un altro locale di viale Europa a Viareggio. In entrambi i casi è entrato in funzione l’allarme ma all’arrivo delle guardie giurate i ladri si erano già dileguati.

E’ stata la polizia invece a mettersi sulle tracce dei malviventi, acciuffando uno dei due malviventi. Quest’ultimo, E.S.K, tunisino senza fissa dimora di anni 37, con numerosi precedenti di polizia in proprio pregiudizio, è stato accompagnato al commissariato, fotosegnalato e tratto in arresto per tentato furto aggravato.

Sarà processato con rito direttissimo nella mattinata odierna.