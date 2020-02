Bocconi sospetti in un parco a Segromigno

E’ allarme polpette avvelenate a Segromigno in Monte. Nella mattinata di ieri (21 febbraio) infatti sono stati trovati, sparsi al parco di Pandora, bocconi sospetti, che hanno messo in guardia il proprietario di un cane. L’uomo, dopo aver portato l’animale dal veterinario, ha fatto contattare la polizia municipale per verificare la situazione.

Al cane è stata fatta, per precauzione, la lavanda gastrica e non ha avuto alcuna conseguenza, ma il veterinario ha chiamato la municipale per segnalare l’accaduto. Stando a quanto raccontato dal proprietario del cane, nel prato c’erano diversi pezzi di wurstel sparsi tra l’erba ma all’apparenza non ha notato nulla di strano. Il cane ne ha ingeriti alcuni ed è stato portato d’urgenza dal veterinario.

L’allarme è scattato in via cautelativa per il fatto che nella Piana, purtroppo, si sono verificati diversi casi di avvelenamento e sono stati trovati, sia nel capannorese che nel territorio di Porcari, in passato, bocconi avvelenati o farciti di chiodi per provocare ferite mortali agli animali che li avessero ingeriti.