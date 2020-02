Psicosi coronavirus, assalto di telefonate al 118

In Italia i contagi da coronavirus sfondano quota 100 e anche in Toscana è psicosi. La paura di essere stati contagiati serpeggia anche in provincia di Lucca, dove è stato letteralmente preso d’assalto il 118. Alla centrale operativa del 118 centinaia di telefonate di persone che chiedono anche soltanto consigli e rassicurazioni.

Una mole di telefonate da gestire che sta costringendo ad un vero tour de force gli operatori della centrale, ma non è il 118 il numero da comporre per sospetti casi di coronavirus.

L’azienda Usl Toscana nord ovest, dopo l’ordinanza emessa dalla Regione Toscana, ha infatti attivato il numero telefonico 050.954444 (attivo dalle 8 alle 20 con personale e dalle 20 alle 8 con segreteria telefonica) e la casella di posta elettronica rientrocina@uslnordovest.toscana.it.

A questi riferimenti, già attivi, si devono rivolgere per comunicare i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, domicilio e numero di telefono) solo le persone residenti negli ambiti territoriali di Massa Carrara, Lucca, Versilia, Pisa e Livorno che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di coronavirus oppure coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in Cina. Gli altri non devono temere.

Rimangono attivi e validi i riferimenti telefonici di informazione istituiti dal Ministero della salute (1500) e dalla Regione Toscana 800.55.60.60. Quest’ultimo è il numero verde regionale del Centro di ascolto dell’assessorato , al quale rispondono operatori adeguatamente formati. Il servizio fornisce orientamento e indicazioni sui percorsi e le iniziative individuate dalla Regione sul tema del coronavirus. Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15.