Tre feriti in uno scontro frontale: uno è grave

Tre feriti in gravi condizioni dopo un incidente stradale avvenuto in via per Camaiore, in località Ponte alla Gora questa mattina (23 febbraio) attorno alle 8,30. Sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale avvenuto nei pressi di Incaba.

Per uno dei tre feriti è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che l’ha trasferito per un trauma toracico e addominale al pronto soccorso di Cisanello. Un altro ferito di 61 anni è stato invece portato al Versilia per un trauma al rachide e al torace, insieme ad un 29enne, anche lui con il codice rosso.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco e alle ambulanze è intervenuta anche la polizia per i rilievi del caso.