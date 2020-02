Un anno e mezzo di attesa per una visita di controllo alla Cittadella della salute

Un anno e mezzo di attesa per una visita endocrinologica alla Casa della salute al Campo di Marte di Lucca. Spunta un altro clamoroso caso a Lucca, dopo quello accaduto ad una paziente di 40 anni che si è vista fissare dal Cup un consulto psicologico tra un anno esatto. Nonostante l’impegno a ridurre i tempi d’attesa, per alcune visite specialistiche l’agenda dei medici sembra essere offlimits. Lo dimostra quanto accaduto ad un signore che ha deciso di sottoporsi ad un controllo, usufruendo del servizio pubblico.

Con l’impegnativa del medico curante, quindi, si è rivolto al Cup, ma è stato in questo momento che ha avuto la sgradita sorpresa: il primo appuntamento utile per il check up era il 21 settembre. Del 2021. La figlia non credeva ai suoi occhi, ma è proprio così: “Un anno e mezzo di attesa è veramente troppo”, ha commentato amareggiata quanto rassegnata.

Soltanto pochi giorni fa, era emerso invece il caso di una donna che stressata per problemi di lavoro, prima di perdere le staffe aveva deciso di rivolgersi ad uno psicologo con la speranza di trovare le forze per affrontare la situazione. Quando però si era rivolta al Cup per prendere l’appuntamento, la sgradita sorpresa: l’appuntamento le era stato fissato al 9 febbraio del 2021.