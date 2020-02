Coronavirus, vertice dei sindaci in Regione e con l’Asl: “Al vaglio azioni contro il contagio”. Folla nei supermercati a Lucca

Nessun caso di paziente in sorveglianza attiva, né tanto meno di positivi al coronavirus. E’ questa, al momento, la situazione nell’area lucchese dell’Asl Toscana Nord Ovest, di cui anche questa mattina (24 gennaio) si è riunita la task force per la valutazione complessiva della situazione e mettere a punto ulteriori misure che proteggano dalla diffusione del contagio, che nel nord del Paese ha già mietuto 5 vittime (tutti anziani e molti dei quali con patologie pregresse).

La corsa ai supermercati

Nonostante non vi siano al momento da noi segnali concreti di allarme, non si arresta la psicosi coronavirus. E anche stamani – al termine di un fine settimana con un afflusso in crescita – la paura del contagio ha portato folle nei grandi supermercati delle prima periferia. Molti hanno deciso di fare scorte, quasi come sta accadendo in Lombardia, dove c’è stato un vero e proprio assalto ai market. Nonostante le rassicurazioni sul fatto che la filiera dell’alimentare non si bloccherà e che i rifornimenti saranno garantiti. A Lucca sono andati a ruba soprattutto i prodotti disinfettanti per la casa e per l’igiene personale. Alla Conad del Carmine raccontano che i detersivi arrivati stamani sono già andati esauriti e non è rimasta nemmeno una confezione di amuchina. Un sostenuto e continuo afflusso si è registrato anche all’Esselunga dell’Arancio e a quella di San Concordio, dove ad essere i più richiesti sembrano essere stati i prodotti alimentari non deperibili.

Uno scaffale di un supermecato lucchese

Vertice a Firenze

La task force regionale, intanto, sta coinvolgendo anche le amministrazioni locali e in giornata è fissato un confronto tra i sindaci del territorio e il governatore Enrico Rossi a Firenze. L’obiettivo è quello di condividere necessità e suggerimenti sulla gestione della pre-emergenze e mettere a punto eventuali misure nell’eventualità che si riscontrino casi di coronavirus anche in Toscana.

I sindaci a confronto all’Asl

Di questo, più nello specifico, si parlerà domattina (25 febbraio) in sede di conferenza aziendale dei sindaci dell’Asl Toscana Nord ovest che si svolgerà alle 10 a Pisa e a cui parteciperanno i primi cittadini di tutto il territorio dell’area vasta. In quella sede saranno decise “eventuali azioni da mettere in atto” contro il contagio, come emerge dalle note diffuse da alcune amministrazioni locali.

Il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, cerca di tranquillizzare: “Come presidente della conferenza zonale dei sindaci della piana di Lucca sto seguendo l’evolversi della situazione in Toscana. Vi prego di fare riferimento alle informazioni diffuse da fonti ufficiali e in particolare dall’Asl Toscana Nord Ovest. Domani alle 10 sarò a Pisa assieme ai rappresentanti dei territori che fanno parte delle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa. Subito dopo provvederò alla convocazione della conferenza dei sindaci della piana di Lucca per condividere assieme eventuali iniziative o provvedimenti e diffondere le informazioni alla cittadinanza”.

Tamponi su casi sospetti

Sia da noi che a Pisa i tamponi fatti su alcuni “sospetti” di coronavirus, alcuni già nei giorni scorsi, sono risultati tutti negativi. Adesso si cerca di evitare che il contagio si diffonda in Toscana, a cominciare dalle strutture sanitarie. Per questo, si studia l’allestimento di un check point – un unico accesso controllato – all’ingresso degli ospedali – Lucca, in primis, ma anche Barga e Castelnuovo – dove saranno selezionati gli accessi, valutando caso per caso e invitando i pazienti a igienizzarsi le mani o, eventualmente, in caso di tosse o febbre, a indossare la mascherina.

Lo stesso avverrà nei trasporti in ambulanza al pronto soccorso: chi presenterà anche solo i sintomi di una semplice influenza dovrà indossare la mascherina prima di fare accesso al pronto soccorso.