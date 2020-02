Coronavirus, Pelù cancella il live in piazza a Lucca

Rinviato a data da destinarsi l’appuntamento di giovedì (27 febbraio) alle 16, con Piero Pelù allo Sky Stone & Songs. Pelù ha infatti comunicato ieri sera (24 febbraio) la decisione di annullare tutte le date degli instore, a causa della situazione che si è creata legata al coronavirus.

“Stiamo vivendo in un periodo veramente particolare – ha spiegato sul suo profilo Facebook l’artista – e, quindi, dovremo adattarci tutti alle esigenze e alle regole di buon senso che ci permettano di non fare mosse sbagliate. Questa è la ragione per cui il mio instore tour è stato rimandato di qualche giorno. Spero al più presto di potervi comunicare quando ci potremo rincontrare per parlare un po’, cantare qualche pezzo insieme e fare autografi e foto”.

In attesa di conoscere la nuova data, restano validi i pass ricevuti all’acquisto del cd o del vinile per l’instore annullato.

E’ rinviato di una settimana anche l’instore di Ghali: invece di venerdì 28, il rapper, a causa di nuovi impegni, sarà in piazza Napoleone venerdì 6 marzo. Anche in questo caso, restano validi i pass ricevuti all’acquisto del cd.