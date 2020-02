Coronavirus, il caso di Pescia “isolato e contenuto”. Vertice a Firenze: niente stop a scuole e manifestazioni

Scuole regolarmente aperte e nessuna manifestazione sospesa. Sono queste le prime indicazioni che emergono da Firenze dov’è in corso un vertice sulla situazione legata alla diffusione in Toscana del Coronavirus a cui hanno partecipato anche gli amministratori dei Comuni lucchesi.

Dall’incontro sarebbero emersi anche aggiornamenti per quanto riguarda i due casi al momento individuati in Toscana. Il caso di Pescia – è stato spiegato – è già “isolato e contenuto”, per quello di Firenze, per il quale emerge un quadro di probabilità e non di certezza, è in corso la ricostruzione della catena dei rapporti che andrà messa sotto sorveglianza.

Un momento del summit a Firenze

In caso di aggravamento o di cambiamento dei parametri, verranno presi in considerazione anche provvedimenti più importanti, sempre graduati tecnicamente e scientificamente, ma soprattutto proporzionati alla situazione.

È stata inoltre ribadita l’importanza di fare riferimento esclusivamente alle fonti di informazione ufficiale e la prassi da tenere per chi, per qualunque motivo fosse venuto in contatto con le “zone rosse” colpite dal virus. Nello specifico, l’invito è quello di assumere comportamenti attenti di natura igienico/sanitaria (lavarsi spesso e bene le mani); rivolgersi prima per telefono al medico di famiglia se si accusano sintomi influenzali, contatta l’Asl se si è stati nei Comuni d’Italia ritenuti “zone rosse” o in Cina negli ultimi 14 giorni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO