Coronavirus, Tambellini convoca i sindaci della Piana di Lucca

Dopo il summit di area vasta, tocca ai sindaci della Piana di Lucca dibattere sulle misure eventualmente da adottare per fronteggiare l’emergenza coronavirus, dopo i primi due casi di positivi in Toscana.

Il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini – che nel pomeriggio ha preso parte anche al vertice fiorentino in Regione – ha già convocato per giovedì (27 febbraio) alle 15 la conferenza dei sindaci zonale dell’Asl per fare il punto sulla situazione a Lucca, dove al momento non sono stati riscontrati casi di coronavirus.

Al San Luca è già stata montata una struttura mobile per il prefiltraggio al triage e agli ingressi in ospedale dei pazienti con l’obiettivo di selezionare e limitare gli accessi per evitare che attraverso questo canale possa eventualmente diffondersi il virus.