Psicosi contagio nelle scuole: “Niente panico, attenetevi alle comunicazioni ufficiali”

“Fidarsi soltanto delle comunicazioni ufficiali che arrivano dalle scuole”. E’ questo l’appello che rivolge alle famiglie la dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Lucca, Donatella Buonriposi, mentre in città e in provincia impazza la psicosi dopo i primi due casi di coronavirus a Firenze e a Pescia.

Sulle chat degli istituti e quelle dei genitori sono finite una valanga di fake news, compreso un falso comunicato del consiglio dei ministri che preannunciava la decisione di chiudere le scuole in tutta Italia. Un messaggio subito smentito dal Miur, ma che ha fatto il giro del web ed è stato diffuso anche a Lucca.

“Le famiglie e gli studenti devono stare tranquilli – afferma Buonriposi – ogni istituto è ben informato sul da farsi e sulle procedure da seguire. In caso di qualunque dubbio, i dirigenti possono rivolgersi agli uffici preposti dell’Asl. D’altro canto, l’ufficio scolastico regionale è al lavoro per attivare una task force in modo da essere da punto di riferimento per le scuole in caso di necessità, dubbi o chiarimenti del caso”.

Eventuali provvedimenti di chiusura delle scuole sono decisi infatti a livello di ministero dell’istruzione, di concerto poi con le Regioni e gli uffici scolastici regionali. Ed allo stato attuale nessuna misura del genere è stata assunta in Toscana.