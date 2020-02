Alberi abbattuti dal vento, raffica di interventi

Decine di interventi dei vigili del fuoco per alberi abbattuti dal vento o grossi rami finiti sulla sede stradale. Il vento forte sferza la provincia di Lucca, con qualche danno e disagio, localizzato soprattutto in Versilia, lungo la costa, dove c’è allerta gialla anche per le mareggiate.

A Lucca gli interventi si sono concentrati nel primo pomeriggio di oggi (26 febbraio) nella zona di Santa Maria del Giudice, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per alberi abbattuti sulla sede stradale, in almeno 4 differenti episodi.

Più complessa la situazione in Versilia dove interventi di questo genere sono stati più numerosi.