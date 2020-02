In fiamme il tetto di un’abitazione a Capezzano Pianore. Un incendio difficile da domare a causa delle forti raffiche di vento è scoppiato nella prima serata di oggi (26 febbraio) in via dell’Antenna.

Sul posto si sono recate le squadre dei vigili del fuoco di Viareggio e di Pietrasanta con più mezzi.

Il rogo ha interessato la copertura ventilata dell’abitazione che è stata seriamente danneggiata. Non sono fortunatamente rimaste coinvolte persone.