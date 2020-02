Si accascia e muore in strada per un malore

E’ stato ucciso da un improvviso malore mentre si trovava sulla via Pesciatina a Lunata, nella zona della pasticceria Dulcinea. Un uomo di 58 anni è morto così in strada nella notte. Inutili sono stati tutti i tentativi di rianimarlo.

L’allarme è stato dato da passanti che hanno chiamato il 118. L’uomo, P.T., residente a San Ginese, nel comune di Capannori, non ce l’ha fatta. I sanitari del 118 arrivati con automedica di Lucca e ambulanza della Croce Verde hanno tentato disperatamente di rianimarlo ma per lui non c’è stato niente da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Lucca per gli accertamenti del caso ma non sussistono dubbi sul fatto che si sia trattato di un decesso per cause naturali.