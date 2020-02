Coronavirus, Rossi: “Efficaci le nostre misure per fronteggiare l’emergenza”

“Stiamo ottenendo grandi risultati sul terreno più difficile e questo grazie all’efficace azione del nostro sistema di prevenzione e anche alla fondamentale collaborazione della comunità cinese, che significativamente oggi è stata sottolineata dal dottor Giuseppe Ippolito”. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, commenta così le dichiarazioni del direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, che ha elogiato il meccanismo di autoisolamento che la comunità cinese ha messo in atto in tutto il paese e che in Toscana ha consentito di monitorare 1500 persone sopratutto grazie al protocollo di sorveglianza attiva applicato dalla Asl Toscana centro.

“Sono molto soddisfatto dei risultati finora ottenuti – prosegue Rossi – e voglio ringraziare uno ad uno tutti gli operatori della sanità toscana, che ogni giorno sono al lavoro con il massimo dell’impegno: è grazie a loro che stiamo affrontando questa battaglia e sono convinto che la vinceremo”.