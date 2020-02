Da oggi anche la sede di Lucca della polizia stradale è ‘cardioprotetta’. Stamani (27 febbraio) infatti, all’interno dell’immobile di via delle Città Gemelle, è stato installato un defibrillatore donato dalla famiglia di Alessandro De Bellis, ex sovrintendente della Polstrada scomparso nel 2013 in un tragico incidente mentre si recava a lavoro.

Alla cerimonia di inaugurazione, oltre ai familiari, erano presenti anche il prefetto di Lucca, Francesco Esposito e il questore, Maurizio Dalle Mura.

Foto 3 di 6











“Questa per noi è una giornata molto particolare che ci riporta indietro nel tempo – ha detto la comandante della stradale di Lucca, Serafina Di Vuolo -. Di Alessandro vogliamo ricordare l’impegno e la passione che metteva nel proprio lavoro. Ringrazio la famiglia ed in particolare il fratello Riccardo per questa donazione che da oggi ci permetterà di avere a disposizione, per gli agenti ma soprattutto per i cittadini, uno strumento che può salvare la vita”. La comandante ha poi rivolto un pensiero particolare per la moglie e le figlie di De Bellis.

Accorato anche il saluto del prefetto Francesco Esposito, alla prima visita nella sede della polstrada dal suo arrivo a Lucca: “Questa non è una visita di protocollo, oggi è un’occasione importante – ha detto -. Ricordiamo una persona di cui tutti riconoscono la grande passione e lo spirito di servizio con cui svolgeva il proprio lavoro. Un lavoro importantissimo perché serve a dare sicurezza ai cittadini sulle strade. Ci soffermiamo poco a pensare che le morti per incidenti stradali potrebbero essere evitate. Purtroppo, invece, in Provincia di Lucca il numero delle vittime è tornato a salire nel 2019, passando dalle 22 dell’anno procedente a 28. È un dato inaccettabile che deve essere combattuto e l’impegno di Alessandro andava in questa direzione”.

“Alessandro, così come i suoi colleghi – ha aggiunto il Prefetto – perseguivano e perseguono il bene comune e di questo si deve essere orgogliosi. Difendere gli interessi della comunità ci aiuta a restare umani, così come, guardando al presente, dovremmo guardare ai malati come persone da curare e non come pericoli. Anche questa mattina perseguiamo il bene comune, iniziative come questa sono il miglior modo per ricordare Alessandro”.

“Alessandro faceva parte della grande famiglia della polizia di stato – ha detto invece il questore Dalle Mura -. Mi piace pensare che dalla sua morte possa nascere la vita. Grazie a questo splendido gesto compiuto dai suoi familiari, da oggi molte vite, in caso di emergenza, potranno essere salvate”.