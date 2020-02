Lucca, i primi ristoranti di sushi si mettono in ferie

Ci hanno provato. Con avvisi, post e con la consueta gentilezza e discrezione. Ma hanno dovuto gettare la spugna. Stanno chiudendo per ferie, uno alla volta, i ristoranti giapponesi di Lucca. Un caso? Non sembra proprio. Dopo aver cercato di rassicurare la clientela in tutti i modi possibili, abbassa le saracinesche fino al 2 marzo il ristorante Oishii di via Pesciatina.

“abbiamo deciso di sospendere l’attività fino al 2 marzo – recita il laconico messaggio del ristorante -. Ci scusiamo per il disagio e vi ringraziamo del continuo supporto in questo periodo difficile”. Stesso copione anche al ristorante King Oriente di Borgo Giannotti. Anche questo ristorante giapponese ha deciso di lasciarsi alle spalle questo periodo chiudendo per qualche giorno, fino al prossimo 5 marzo.

Evidentemente la speranza è che la psicosi passi in fretta.