Il rapido aumento della nuvolosità porterà, a partire dal primo pomeriggio di oggi (27 febbraio), possibili temporali e rovesci, con occasionali colpi di vento e grandinate, che potranno verificarsi con più probabilità nelle zone settentrionali della regione.

Sulla costa saranno possibili mareggiate, con mari ai aumento e molto agitato al largo al nord dell’Elba, mentre sia lungo la costa che nelle zone appenniniche emiliano-romagnole e rinforzeranno anche i venti.

Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo a partire dalle 15 di oggi e fino alle 6 di domani (28 febbraio), per vento e mareggiate. Nella mattinata di domani i fenomeni saranno in progressiva attenuazione.