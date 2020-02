Un grazie alla polizia: “Mi hanno fatto credere nella giustizia”

Un ringraziamento per l’attività della polizia di Lucca. Arriva da una donna alla fine di una situazione che si è risolta positivamente.

“Vorrei ringraziare ancora – scrive la signora – il corpo di polizia di Lucca, e i colleghi dell’ispettore Cozzolino, ispettore Biagioni, vice Nuti e tutti coloro che li hanno assistiti nella risoluzione della mia spiacevole avventura. Vorrei ringraziarli per avermi creduto, per avermi fatto credere nella giustizia. Sono i poliziotti come voi che ogni giorno lavorano per la sicurezza di noi cittadini, che fanno si che le persone apprezzino il vostro difficile lavoro”-

“Quando si pensa alla polizia – conclude – si immagina un ambiente ostile e, invece, una volta trovato il coraggio di venire da voi, sono stata accolta, ascoltata e sono stata guidata e consigliata nel migliore dei modi. Mi avete aiutata e io vi sono grata e spero che le persone come me possano credere in voi ogni giorno di più. Ho trovato persone care, in grado di aiutarmi e sostenermi. Grazie a voi e a tutto il corpo di polizia”.