Coronavirus, il Comune di Massarosa apre il Coc

Il sindaco di Massarosa, Alberto Coluccini, ha disposto l’apertura del Centro operativo comunale, come disposto dalla protezione civile nazionale, anche se solo in caso di episodi di positività al coronavirus sul territorio.

“Abbiamo attivato il massimo organo di protezione civile, il centro operativo comunale – spiega il sindaco – per coordinare l’emergenza epidemiologica Covid-19 in collaborazione con tutti gli enti preposti. Ci siamo attrezzati per farci trovare pronti a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza, ovviamente coordinandoci con il centro operativo versiliese”.

Il Coc avrà la propria sala operativa ubicata al comando di polizia municipale in via di Portovecchio 390 a Massarosa e sarà attivo h24 e avrà un numero di telefono specifico 0584.939767 oltre al fax 0584.979266.

Fanno parte del Centro operativo comunale l’ufficio tecnico, la polizia municipale, alcune associazioni di volontariato e dipendenti comunali.