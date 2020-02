Coronavirus, cambiano gli accessi a centri prelievi ed ex guardia medica

Cambiano ancora le modalità di accesso ai servizi sanitari sul territorio di Lucca in costanza dell’emergenza coronavirus.

A Lucca, a partire da lunedì (2 marzo) l’accesso al centro prelievi della Cittadella Salute Campo di Marte avverrà esclusivamente in preaccettazione attraverso la prenotazione degli esami, come già avviene nella giornata di sabato e nelle altre sedi distrettuali.

Alla casa della salute di Marlia i prelievi del venerdì, attualmente in libero accesso, verranno trasformati in prelievi in accesso con preaccettazione, come già avviene per gli altri giorni della settimana.

Per i bambini e per i tamponi rimane invariata la modalità di accesso tramite appuntamento. Per le donne in stato di gravidanza, per i prelievi a pazienti con problematiche particolari e per gli esami urgenti e per quelli della coagulazione del sangue (Inr) l’accesso rimane libero al punto altro prelievo o attraverso i percorsi dedicati.

L’orario per l’effettuazione dei prelievi rimane invariato.

A partire da oggi (29 febbraio), il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) non prevede più l’accesso diretto in ambulatorio. I cittadini devono sempre contattare preventivamente via telefono il servizio. Il medico territorialmente competente valuterà la necessità dell’accesso all’ambulatorio.