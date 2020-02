Muore pedone travolto da due auto sulla Pesciatina

Incidente mortale nella tarda serata di oggi (29 febbraio) sulla via Pesciatina a Lunata all’altezza del Penny Market e del negozio di abbigliamento Magazine.



Per cause al vaglio dei carabinieri un pedone di 57 anni, di origine straniera ma residente in Italia da tempo, mentre attraversava la strada è stato travolto prima da un’auto che percorreva la strada in direzione Capannori e poi da una macchina che transitava in senso opposto. Sotto choc i conducenti dell’Audi A3 e della Alfa Romeo 159, le auto coinvolte nello schianto mortale. Entrambi sono stati condotti in ospedale in codice verde: uno per lo choc, l’altro per un leggero trauma a un arto.

Inutili i soccorsi, arrivati sul posto con auto medica, ambulanze della Misericordia di Capannori e di Santa Gemma Galgani e con l’allerta dell’elisoccorso Pegaso, che purtroppo non è stato necessario. Non si è potuto far altro che constatare il decesso del pedone per gli importanti traumi riportati. I sanitari hanno comunque provato la rianimazione ma senza successo.

Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco della compagnia di Lucca. Il corpo del pedone, infatti, era rimasto sotto una delle vetture ed è stato necessario l’intervento per il primo soccorso.

La strada, per i rilievi, è stata chiusa a lungo dalla rotonda di Marlia fino al bivio per Capannori, in entrambe le direzioni.