Coronavirus, nuovo caso sospetto a Carrara: è il marito della donna arrivata da Codogno

Coronavirus, c’è il quarto caso sospetto positivo, in attesa di validazione da parte dell’Istituto superiore di sanità, di sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest.

Si tratta del marito della donna di 65 anni di Codogno, arrivata in auto a Carrara dove possiede una seconda casa e sempre rimasta all’interno del proprio domicilio in sorveglianza attiva, essendo stata trovata positiva in seguito a un leggero stato febbrile.

Per entrambi i coniugi, che non hanno avuto contatti con altre persone, si attende quindi la validazione dei tamponi da parte dell’Istituto superiore di sanità, come anche per il settantenne di Albiano Magra (Comune di Aulla in Lunigiana), il musicista che si era recato sempre a Codogno per un concerto e che si è messo in autoisolamento domiciliare dove si trova tuttora.

Continua l’isolamento domiciliare anche per il 44enne di Torre del Lago (da ieri senza più febbre) rientrato con positività da Vò Euganeo.

Tutte queste quattro persone sono dunque a casa ed in buone condizioni di salute.

Potenziato il numero Asl per le segnalazioni

Da domani (2 marzo) verrà ulteriormente aumentato il numero degli operatori che rispondono al numero aziendale 050.954444, al quale continuano ad arrivare centinaia di telefonate.

L’azienda ha ritenuto opportuno attuare questo potenziamento delle postazioni di risposta per venire incontro alle esigenze della cittadinanza. Il numero, si ricorda, è dedicato solo alla segnalazione obbligatoria di contatti con eventuali casi confermati di Covid-19 e rientri dalle aree a rischio negli ultimi 14 giorni. Tutte le altre chiamate sono improprie perché intasano le linee, impedendo di trovare libero a chi deve obbligatoriamente telefonare per le segnalazioni.

I cittadini che necessitano di informazioni e chiarimenti, devono invece rivolgersi al numero verde della Regione Toscana 800.55.60.60 (selezionare opzione 1), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18. Rispondono operatori adeguatamente formati. Sempre per avere informazioni, i cittadini possono rivolgersi al numero verde 1500istituito dal ministero della salute e attivo 24 ore su 24. A questo numero rispondono anche mediatori culturali che dialogano con i cittadini cinesi.

Da evidenziare che richieste e segnalazioni continuano ad arrivare anche alla casella di posta elettronica attivata dalla Asl Toscana nord ovest rientrocina@uslnordovest.toscana.it.

Gli incontri con i medici di medicina generale ed i pediatri di famiglia

I medici di medicina generale ed i pediatri di famiglia sono chiamati a collaborare nella gestione di pazienti che presentano sintomi influenzali e di eventuali casi sospetti, in modo da ridurre il più possibile accessi non necessari alle strutture di pronto soccorso e agli ospedali e contribuendo, pertanto, alla rete di sorveglianza territoriale.

Per fare il punto della situazione e per un necessario aggiornamento sulle misure adottate a livello nazionale e regionale, i direttori di tutte le zone distretto dell’Asl Toscana nord ovest hanno organizzato incontri che si sono svolti nel corso della settimana che si è appena conclusa (erano concentrati in particolare nelle giornate di venerdì e sabato) e che hanno fatto registrare la partecipazione della maggior parte dei medici e pediatri che operano sul territorio, che l’Azienda ringrazia per la collaborazione.

A queste riunioni operative con i professionisti hanno preso parte operatori Asl del dipartimento di prevenzione, in particolare dell’igiene e sanità pubblica, e dell’area cure primarie.