È morto oggi (1 marzo) all’età di 94 anni Ivan J. Houston, l’ex sergente della 92esima Divisione Buffalo, la famosa Divisione che ha combattuto per la Liberazione proprio nelle zone della Lucchesia.

Houston è stato più volte ospite in città in occasione delle commemorazioni per la Liberazione.

Ivan J. Houston è stato sergente nella 92esima Divisione di Fanteria Buffalo, formata da valorosi soldati afroamericani, durante la campagna di Liberazione d’Italia nella Seconda guerra mondiale. All’epoca Ivan aveva 19 anni e dopo il conflitto è tornato in Italia diverse volte sopratutto nella provincia di Lucca verso cui aveva una grande passione. Quando tornava alloggiava in una villa lucchese, usata in tempo di guerra come quartier generale del battaglione.

Ivan ricordava e raccontava con accuratezza quello che è stato il nostro territorio e quello che lui ha vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale.

A ricordarlo anche Damiano Simonetti e Yamila Bertieri della Lega. “Oggi il mondo è più povero”, dicono.

“Houston – dicono – è venuto anche a Borgo a Mozzano e alla sala delle Oblate ha presentato il suo libro Black Warriors. I Buffalo Soldiers in collaborazione con il Museo della linea gotica di Borgo a Mozzano con presidente il dottor Peroni. Ha voluto anche visitare la linea gotica, testimonianza del tempo che è stato durante gli anni del conflitto e che non tutti i territori hanno il privilegio di avere”.

“Di lui – afferma Bertieri – ho un bel ricordo, era una persona allegra, cordiale, di cultura e disponibile. Peccato che dal 2015 nel nostro comune non sono stati più creati eventi con Ivan che insieme a tanti ragazzi giovani, ha contribuito a liberarci da un’ingiusta guerra”.