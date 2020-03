Coronavirus, falsa notizia con il logo del Comune: scatta la denuncia

Una fake news con il logo del Comune su presunti casi di coronavirus a Lucca e sull’attivazione di una non meglio precisata ‘allerta sanitaria‘.

La falsa notizia ha iniziato a circolare sui social da questa mattina (2 marzo) con tanto di logo del Comune. E l’amministrazione ha deciso per questo di presentare denuncia per procurato allarme alla Polizia Postale.

“Gira su vari social – spiegano dal Comune – una schermata con il logo dell’amministrazione – che riporta notizie assolutamente false e allarmanti volte solo a diffondere panico. Una denuncia per procurato allarme è già stata depositata alla Polizia Postale. Invitiamo i cittadini ad informarsi solo attraverso i canali ufficiali e non diffondere contenuti non verificati”.

Per aggiornamenti è sempre possibile registrarsi al canale ufficiale Telegram del Comune di Lucca: occorre scaricare l’app Telegram, collegarsi a questo link https://t.me/comunelucca e cliccare su “unisciti”.

Per registrarsi al nuovo portale della protezione civile del Comune di Lucca, invece, si può cliccare qui: www.comune.lucca.it/infopop.