Coronavirus, ordinanza di quarantena per una coppia del Capannorese

Coronavirus, un’ordinanza di quarantena per una coppia di Capannori. A firmarla il sindaco Luca Menesini.

“Ho appena firmato – dice il sindaco – un’ordinanza di quarantena per una coppia del nostro territorio, che è entrata in contatto con una persona del nord Italia risultata positiva al test del coronavirus. La coppia del Capannorese si mette in quarantena precauzionale: i due non risultano ad oggi contagiati. Si sono comportati da cittadini responsabili e quindi hanno dichiarato di aver avuto contatto con una persona positiva”.

“Questo è il modo in cui si fa prevenzione – commenta Menesini – No ad allarmismi, sì ad atteggiamenti seri. La coppia dovrà restare a casa per 14 giorni“.