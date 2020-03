Maltempo, preoccupa il livello del Serchio a Borgo a Mozzano

Il maltempo in Valle del Serchio ha anche contribuito ad alzare rapidamente il livello del fiume Serchio, che preoccupa in particolare all’altezza del Ponte del Diavolo.

Nottata con gli occhi aperti per Borgo a Mozzano e per il sindaco Patrizio Andreuccetti, che ha postato sui social un video della situazione: “Questa è l’attuale situazione al Ponte del Diavolo – scrive – Siamo sul pezzo, in costante monitoraggio, in contatto con gli enti e vicini agli abitanti. Speriamo non serva, ma siamo pronti ad ogni evenienza.

Ad ora la statale del Brennero non è chiusa. Qualora chiudesse sarebbe nostra premura comunicarlo”.