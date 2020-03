Ricoverata a malattie infettive la donna arrivata a Carrara da Codogno

Ricoverata a malattie infettive dell’ospedale delle Apuane la donna di 65 anni di Codogno che si era recata a Carrara nella sua seconda casa.

La signora, che finora era sempre rimasta all’interno del proprio domicilio in sorveglianza attiva, essendo stata trovata positiva, è stata accompagnata in ospedale per una serie di accertamenti ma è senza febbre ed in buone condizioni di salute.

Al momento non ci sono altri casi sospetti positivi di coronavirus Covid-19 sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest, che rimangono quindi 4 (2 a Carrara, uno in Lunigiana e uno a Torre del Lago).

Le raccomandazioni alle persone anziane

Resta confermata la raccomandazione a tutti i citttadini che manifestano sintomi influenzali di rimanere a casa e consultarsi con il proprio medico curante. Chi, tra questi, deve effettuare prestazioni ambulatoriali non urgenti può rinunciare alla visita o all’esame senza il pagamento di alcuna penalità per la mancata disdetta.

L’invito è rivolto in particolare alle persone più anziane, notoriamente le più suscettibili alle forme gravi, soprattutto in presenza di malattie croniche come il diabete e di patologie cardiache.

Gli anziani soprattutto in questa fase possibilmente devono restare nella propria abitazione ed applicare le buone pratiche del lavaggio frequente delle mani e mantenere la distanza sociale di un metro da altre persone che presentano sintomi respiratori.

L’azienda sta lavorando ad una specifica campagna di comunicazione per diffondere in maniera adeguata queste informazioni.