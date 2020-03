Rubano il portafoglio con 300 euro al veterinario

Un fatto che ha lasciato di stucco un’intera comunità. Lo scorso venerdì, nell’ambulatorio veterinario di Fornoli, sono stati rubati 300 euro dal portafoglio del dottore. Il furto è avvenuto in una giornata movimentata, in cui il veterinario era molto impegnato nel suo lavoro, mettendo come sempre il cuore per la cura degli animali. Un furto che ha lasciato con grande amarezza il dottore, che ha subito ricevuto tanti messaggi di solidarietà.

“Venerdì – racconta il veterinario – mentre come al solito lavoravo e davo l’anima per i pazienti che erano sotto le mie cure, approfittando di una giornata piuttosto movimentata qualcuno ha pensato bene di rubarmi dal portafoglio circa 300 euro”.

“Amareggiato per quanto successo, vorrei dire a questo qualcuno che spero che ti servano come servivano a me. Ma non è per i soldi alla fine, è perché forse stavo lavorando – spero bene – proprio per te. E questo fa male. Non se ne abbiano tutti gli altri miei amatissimi clienti/amici: da inguaribile ottimista quale sono continuo a pensare che le persone siano brave persone fino a prova contraria”.