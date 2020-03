Coronavirus, salgono a 14 i casi in Toscana. Paziente contagiata: “Sembra di avere una normale influenza”

“Sembra di avere un’allergia, con tosse secca e febbre. Sembrano i sintomi di una normale influenza”. A raccontarlo, in un post su Facebook, è la donna risultata positiva al coronavirus a Prato. Residente a Firenze, di ritorno da un viaggio a Bergamo era andata a trovare la madre, che vive a Prato.

E’ il primo caso sospetto positivo nella città toscana, in attesa della validazione dell’Istituto superiore di sanità. La conferma della positività al tampone per la ricerca del Covid-19 è arrivata nella tarda serata di ieri dall’ospedale fiorentino di Careggi a cui erano stati inviati i campioni. Secondo quanto si è appreso, si tratta di una giovane donna italiana, residente a Firenze, rientrata in Toscana dopo alcuni giorni trascorsia Bergamo. La donna era andata a Prato a trovare la mamma. In casa della madre avrebbe avvertito i primi sintomi. Così è andata all’ospedale Santo Stefano di Prato dove è stato effettuato il tampone. Adesso è ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale pratese di Santo Stefano: le sue condizioni generali di salute sono definite buone. Con questo salgono a 14 i casi in Toscana, di cui cinque validati dall’Iss, gli altri in attesa.