Coronavirus, un uomo in quarantena a Lucca

Coronavirus, scatta una quarantena anche a Lucca. Un uomo è da oggi (3 marzo) in isolamento domiciliare dopo aver denunciato di aver avuto un contatto con un paziente risultato positivo al Covid-19 lo scorso 20 febbraio.

L’uomo, pur non accusando sintomi, ha riferito all’Asl, da cittadino responsabile, di aver avuto un contatto a rischio. L’azienda sanitaria, questa mattina, ha presentato il caso all’amministrazione comunale e il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini ha firmato l’ordinanza, che prevede l’isolamento a casa per l’uomo, fino al prossimo 5 marzo.

Una misura cautelativa che rientra nell’ambito di quelle definite dal ministero della salute per evitare la diffusione del contagio del virus, assunta sulla falsariga di quella di ieri (2 marzo) a Capannori.

A Lammari nella coppia in quarantena è emerso il primo caso positivo: il 60enne è risultato positivo al tampone, in attesa della conferma dell’istituto superiore della sanità. La moglie invece è negativa.

Sono state attivate anche in questo caso tutte le procedure necessarie all’individuazione delle persone che recentemente hanno avuto un contatto diretto con l’uomo. Al momento in provincia di Lucca sono tre i casi positivi al Coronavirus: uno a Lucca e due in Versilia.