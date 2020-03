La piena del Serchio passa senza danni. Riaperta la strada per la Controneria

Nottata superata indenne per il livello del Serchio che nella serata di ieri (2 marzo) aveva preoccupato soprattutto all’altezza di Borgo a Mozzano. Ad annunciarlo il sindaco, Patrizio Andreuccetti: “Il maltempo di ieri si è risolto, per fortuna, senza grossi danni. Il fiume al Ponte del Diavolo ha tenuto al meglio. Ci sono frane sul territorio che stiamo gestendo passo dopo passo. Grazie a tutti i cittadini per la collaborazione”.

Frane e smottamenti si sono verificati in varie zone della Valle del Serchio e della Versilia e i tecnici sono a lavoro per risolvere le situazioni più urgenti. Questa mattina (3 marzo) alle 12 è stata riaperta la viabilità per la Controneria.

In Versilia alcuni massi di ragguardevoli dimensioni, probabilmente a causa della pioggia di ieri, si sono staccati dal monte Costa precipitando nel parcheggio dell’area Medicea. Fortunatamente nessun danno a cose o persone.

“Questa è l’ulteriore prova – il commento di Francesco Speroni della Lega – che la Costa va messa al più presto in sicurezza. Bisogna rimuovere i ravaneti esattamente come da tempo sta avvenendo in Arni, dove la natura può tornare al suo splendore e l’ambiente viene pienamente restituito alla collettività in totale sicurezza”.

“Auspichiamo – spiega Speroni – che chi ha l’autorità per intervenire lo faccia e dia un segnale positivo verso il recupero dei siti post cava. Al momento risulta che sia stata allertata la Protezione Civile che dovrà valutare la pericolosità della situazione”.